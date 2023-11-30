Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4´üncü gün; kumsalda mont ve telefona ulaşıldı (2)
BULUNANEŞYALAREMİR BERK´E AİT
Trabzon'da, limanda dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ı arama çalışmaları sürüyor. İki liselinin kaybolduğu noktaya 2 kilometre mesafedeki sahilde, bulunan mont, cep telefonu ve kalemin, yapılan incelemelerde Emir Berke Aşık´a ait olduğu öğrenildi. Eşyaları, dalgaların kıyıya sürüklediği belirlendi.
Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.
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