Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4´üncü gün; kumsalda mont ve telefona ulaşıldı (2)

BULUNANEŞYALAREMİR BERK´E AİT

Trabzon'da, limanda dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ı arama çalışmaları sürüyor. İki liselinin kaybolduğu noktaya 2 kilometre mesafedeki sahilde, bulunan mont, cep telefonu ve kalemin, yapılan incelemelerde Emir Berke Aşık´a ait olduğu öğrenildi. Eşyaları, dalgaların kıyıya sürüklediği belirlendi.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.