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        Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4´üncü gün; kumsalda mont ve telefona ulaşıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:50
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        Denizde kaybolan 2 liseliyi arama çalışmalarında 4´üncü gün; kumsalda mont ve telefona ulaşıldı (2)
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        BULUNANEŞYALAREMİR BERK´E AİT

        Trabzon'da, limanda dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ı arama çalışmaları sürüyor. İki liselinin kaybolduğu noktaya 2 kilometre mesafedeki sahilde, bulunan mont, cep telefonu ve kalemin, yapılan incelemelerde Emir Berke Aşık´a ait olduğu öğrenildi. Eşyaları, dalgaların kıyıya sürüklediği belirlendi.

        Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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