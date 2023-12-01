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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:38
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        Denizdekaybolan2 liseliden birinin cansız bedenine ulaşıldı

        TRABZON'da, limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ı (16) arama çalışmaları 5´nci günde de sürüyor. Çalışmalarda dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bendine ulaşıldı.

        DHA-Flaş Haber - Türkiye-Trabzon -

        2023-12-01 11:30:32

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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