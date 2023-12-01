Denizdekaybolan2 liseliden birinin cansız bedenine ulaşıldı

TRABZON'da, limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ı (16) arama çalışmaları 5´nci günde de sürüyor. Çalışmalarda dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bendine ulaşıldı.

DHA-Gündem - Türkiye-Trabzon -

2023-12-01 11:29:29

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