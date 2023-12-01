Denizde kaybolan 2 liseliden Uğurcan´ın cansız bedenine ulaşıldı (2)

`HÜZNÜMÜZBÜYÜK´

TrabzonValisi Aziz Yıldırım, denizde kaybolan 2 liseliden Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşılan alanda açıklamalarda bulundu. Vali Yıldırım, "5 gündür arama çalışmaları sürüyor. Bunun söylemek çok kolay değil. Hakikaten çok üzüntülüyüz. Bulamamak ayrı bir üzüntüydü. Bugün arayan ekiplerimizden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´ndan arkadaşlarımız cesetlerden birine ulaştılar. Yapılan incelemede de cesedin Uğurcan Korkmaz isimli öğrencemize ait olduğu tespit edildi. Bir taraftan gencecik bir evladımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz bir taraftan bulamamanın ayrı bir hüznü vardı. Şu anda bulundu. Ümit ediyorum diğer evladımıza da ulaşırız. Hüznümüz büyük. İnşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız. Vatandaşlarımızın da gençlerimizin de bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Büyük vatandaşlarımızın resmi kurumların yapmış olduğu duyurulara inanmaları ve o şekliyle hareket etmeleri gerekiyor. Yapılan uyarılar, yapılan ikazlar hiçbir tanesi keyfi değildir. İnşallah bundan sonra böyle bir olayla karşılaşmayız" dedi.

SORUŞTURMA AÇILDI, 2 MÜFETTİŞ GELDİ

Okul ve yurttaki ihmal iddialarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirten Vali Yıldırım, "Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Bunun idari ve adli soruşturmaları var. İlk gün Milli Eğitim Bakanlığı´ndan müfettiş istedik. İdari bir eksiklik söz konusuysa kusur ve ihmal söz konusuysa onunda tabi ki ihmali yapanlar nezdinde gerekeni yapılacaktır. Bunun için hemen 2 bakanlık müfettişimiz geldi. Onlarda incelemelerini yapıyorlar. Olayın başlangıcından beri pazartesi gününden bu tarafa da savcılığımız olayın üzerinde. Sahil Güvenlik, Emniyet, Büyükşehir, AFAD´ın sadece bizden değil birkaç ilden gelen ekibi helikopter, bot, dron gibi her türlü aletlerle arama faaliyetlerine devam ediyoruz. Balıkçı kardeşlerimiz de gönüllü olarak aramaya katıldılar. Gençlerimizin ailelerine sabırlar diliyorum. Bizler de çok üzüntülüyüz. Evlatlar hepimizin evlatlarıydı" diye konuştu.

Diğer kayıp öğrenci Emir Berke Aşık´ı arama çalışmaları sürüyor.