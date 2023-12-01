Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü'nden Trabzonspor´a ziyaret
Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bordo-mavili kulübe ziyaret gerçekleştirdi.
Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bordo-mavili kulübe ziyaret gerçekleştirdi.
Genel Sayman Sami Karaman ile yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz ve Coşkun Öztürk ile sohbet eden Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yılmaz´a, bordo-mavililerin forması hediye edildi. Sohbetin ardından sporculara malzeme yardımı yapıldı.
Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetici Derviş Köz, bu tür yardımların diğer kulüpleri de kapsayacak şekilde düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2023-12-01 18:47:49
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