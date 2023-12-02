Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor,Süper Lig´in 14'üncü haftasında Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bordo-mavililerde Fernandes, Mendy, Bakiç, Göktan ve Orsic dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Papara Park´ta yarın saat 16.00´da başlayacak mücadeleyi Hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk´ün yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Akıncık yapacak.

Trabzonspor´un Kayserispor karşısındaki muhtemel 11´i şu şekilde:

"Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Pepe, Onuachu"

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-02 17:58:52