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        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor,Süper Lig´in 14'üncü haftasında Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:10
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        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor,Süper Lig´in 14'üncü haftasında Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Bordo-mavililerde Fernandes, Mendy, Bakiç, Göktan ve Orsic dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

        Papara Park´ta yarın saat 16.00´da başlayacak mücadeleyi Hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk´ün yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Akıncık yapacak.

        Trabzonspor´un Kayserispor karşısındaki muhtemel 11´i şu şekilde:

        "Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Pepe, Onuachu"

         

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-02 17:58:52

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