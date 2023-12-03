Trabzonspor - Kayserispor: 0-1

STAT:PaparaPark

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Canday, Mehmet Akıncık

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (DK.63 Kourbelis), Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Umut Güneş), Trezeguet (Dk. 78 Teklic), Visca (Dk. 63 Enis), Pepe (Dk. 38 Bakasetas), Onuachu

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 59 Uzodimma), Ramazan Civelek (Dk. 69 Arif), Karimi, Aylton, Kemen (Dk. 69 Mane), Cardoso (Dk. 82 Bahoken), Thiam

GOL: Dk. 88 Bahoken (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Kourbelis, Teklic, Enis (Trabzonspor)- Kemen, Uzodimma (Kayserispor)

Süper Lig´in 14'üncü haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor bu skorla, 23 puanda kalırken, konuk ekip ise galibiyetle puanını 26'ya yüksellti.

3'üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Ramazan kaleyi yokladı. Kaleci Uğurcan, topu rahat şekilde kontrol etti.

21'inci dakikada Larsen'in sol kanattan gönderdiği topuk pasıyla buluşan Pepe, orta kesti. Ceza alanı içindeki Visca'nın volesi az farkla auta çıktı.

22'nci dakikada Trezeguet'in ceza sahası sol çaprazdan plase vuruşu kalenin sağından az farkla auta gitti.

27'nci dakikada sol kanattan etkili gelen Trabzonspor'da Trezeguet'in ceza alanı dışına yerden gönderdiği topa Eren Elmalı ile Pepe vurmak istedi. İki oyuncunun anlaşmazlığı sonrası Eren'in şutu üstten auta çıktı.

44'üncü dakikada Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortaya hareketlenen Onuachu, Kemen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. VAR incelemesi sonrası, ofsayt gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada Bakasetas'ın yerden pasında topla buluşan Trezeguet, rakibini çalımlayarak ceza alanına girdi. Trezeguet'in yerden plasesi direk dibinden auta gitti.

59'uncu dakikada Visca'nın kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Onuachu, yükselerek kafa vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66'ncı dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Onuachu'nun kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.

88'inci dakikada hızlı gelen konuk ekipte Gökhan'ın sol kanattan ortasına ceza alanındaki Bahoken kafa vurdu. Bahoken'in vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 3-3 berabere kaldığı Sivasspor karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, sarı kart cezalısı Mendy'in yerine Berat Özdemir'e, sağ bekte Mehmet Can Aydın'ın yerine Danimarkalı oyuncu Larsen'e, Bakasetas'ın yerine de Trezeguet'e ilk 11'de forma verdi. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Sivasspor karşılaşmasında oynayamayan kaptan Uğurcan Çakır da kaleyi Muhammet Taha Tepe'den devraldı. Bordo mavililerde, cezalı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Fountas, Kayserispor kadrosunda yer almadı.

TRABZON'DA TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Bordo mavili taraftarlar Kayserispor maçında fazla ilgi göstermezken, tribünlerin büyük bölümünde boşluklar dikkati çekti. Misafir takım taraftarları da Trabzon'a gelerek tribünden sarı kırmızlı takımlarına destek verdi. Papara Park'ta bordo mavili taraftarlar, tribüne; Başkan Ertuğrul Doğan'ın PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti cezasına atıfta bulunarak "45 gün değil, 45 yıl yanındayız başkanım" yazılı pankart astı.

TRİBÜNDEN İSRAİL'E TEPKİ

61'inci dakikada Trabzonspor taraftarları tribünden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki vermek için "Masumlara mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" yazılı pankart açıldı.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Fatih TURAN

2023-12-03 18:23:14