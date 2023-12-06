Trabzonspor - Çorum FK: 3-1

STAT:PaparaPark

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Cem Özbay.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 81 Larsen), Mendy, Umut Güneş (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Bakasetas (Dk. 64 Bardhi), Visca (Dk. 70 Teklic), Fountas (Dk. 70 Berat Özdemir), Enis Destan

ÇORUM FK: Ali Türkan - Atakan Cangöz, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 28 Atakan Akkaynak), Adem Doğan, Süleyman Luş, Murat Yıldırım (Dk. 72 Ologo), Suat Kaya, Massis, Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Nalepa), Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Eren Aydın), Verheydt (Dk. 72 Ahmet Sağat).

GOLLER: Dk. 3 Fountas, Dk. 19 Enis Destan, Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 16 Verheydt (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Bakasetas, Umut (Trabzonspor)- Atakan (Çorum FK)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü Eleme Turu´nda Çorum FK'yı sahasında 3-1 mağlup ederek 5´inci tura yükseldi.

3'üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında sağ çaprazdan ceza sahası çizgisine inen Visca'nın yerden pasında Fountas, gelişine yerden vurdu; meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

16'ıncı dakikada konuk ekip, beraberliği sağladı. Çorum FK oyuncusu Ahmet, sağ taraftan ceza sahasına girerek topu kale önündeki Verheydt'in önüne çıkardı. Bu oyuncunun ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 1-1.

19'uncu dakikada Bakasetas'ın pasında buluşan Enis Destan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

61'inci dakikada bordo mavililerin atağında Fountas'ın sol kanattan ortasında Enis Destan kafa koydu; kaleci Ali'den dönen topu Bakasetas tamamlayarak topu filelerle buluşturdu: 3-1.

Karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazan Trabzonspor, Türkiye Kupası´nda 5´inci tura yükseldi.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-06 23:18:11

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