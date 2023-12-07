Trabzonspor - Çorum FK maçının ardından

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü Eleme Turu´nda sahasında Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek 5'inci tura yükseldi. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

Çorumspor´un 4 haftadır hoca değişimi ile beraber bugünkü modern futbolun kendi formasyonlarında en iyi şekilde güçleri yettiğince uygulamaya çalışan bir takım olduğunu ifade eden Avcı, rakibi de oyun felsefesinden ötürü tebrik etti. Avcı, "Topa sahip olmayı ne olursa olsun oynuyorlar, geçişleri doğru kullanmaya çalışıyorlar. Bugün özellikle topa sahip olma ile oynadıklarında bizde kale atışlarında 2 ve 3'üncü bölgede baskıları nasıl yapacağız, kenar oyuncuları nereyi kapatacak, buna çalıştık. Bunu zaman zaman doğru uyguladık. Zaman zaman da topa sahip olduğumuzda özellikle çalıştığımız çözüm noktaları ile ilgili birkaç organizasyon vardı. Hatta ilk gol buradan oldu, ikinci gol hemen hemen ona benzer oldu. Bunları zaman zaman iyi kullandık, zaman zaman iyi kullanamadık" dedi.

"ORTADA BİR KUPA VARSA TRABZONSPOR HER ZAMAN FAVORİDİR"

Trabzonspor´un Türkiye Kupası´nı daha önce 9 kere kazandığını hatırlatan Avcı şöyle konuştu: "Trabzonspor ortada bir kupa varsa her zaman favorisidir. Bugün buna kazanarak başlamak bizim için çok önemli ve değerliydi. Özellikle geçen hafta sahamızda kaybettiğimiz ikinci maçtan sonra bizim için bir pansuman olacaktı. Bugün kazandık. Eksikler var, genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak; geldiğim günden itibaren söylüyorum. 6 lig 1 kupa oymadık. 7 müsabaka. 4 maçın 3´ünü kazanırken de üst üste maçlar kazanırken de veya berabere kalırken de kaybettiğimizde de söylediğimiz bir şey vardı. Gerçekçi, ulaşılabilir, oyun kalitesini artırmamız, oyuncu kalitesini değiştirmemiz ve bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerektiğini bizim için Trabzonspor için bu seneki gerçekçi ve ulaşılabilir hedefimiz, Avrupa kupalarına katılmak, Türkiye Kupası´nda özellikle 5 maç sonra belki bunun finalini oynayabilmek, kazanabilmek. Gerçekçi ulaşılabilir hedef bu. Kazanırken de bunları söylemiştim. Çok tekrarlar çok çalışmak gerekiyor. Çıkıp da iki maç oynadıktan sonra bir berabere ve mağlup olduktan sonra `Ne olacak oyun, masa başında oynanan bir oyun' değil bu. Onun için birçok organizasyon gerekiyor, bunu da kaliteyle artırmak gerekiyor. Devre arası ve sezon sonu itibariyle buna doğru hazırlık yapacağız. Rakibi ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki hafta ligimizin iyi takımlarından, değişik formasyonlarla oynayan takımıyla bir maç oynayacağız. Zihinsel ve fiziksel ona hazırlanacağız."

ÖZBALTA: İYİ OYUN OYNAMAYA ÇALIŞTIK

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise Trabzonspor´un gücünü bildiklerini ve kendilerinin de iyi oyun oynamak için geldiklerini söyledi. Özbalta, "Oyuncularımın performansı beni memnun etti. Buraya gelirken Trabzonspor´un nasıl bir ekip olduğunu biliyoruz ama oyun oynamak istedik. Sadece top onlardayken nasıl savunma yapılması gerekiyorsa ve kalemizi korumak gerekiyorsa onu koruma adına onlar da biz de yapmaya çalıştık. Pozitif bir oyun olduğuna inanıyorum. Oyunu çirkinleştirmeden iyi oyun oynamaya çalıştık. Fena işler yapmadık. Az oynayan oyuncularımız, sezon içinde forma şansı bulamayan ya da sakatlıktan dönen oyuncularımızın da forma şansı bulduğu bir müsabaka oldu. Onların performansları da bizi ileriye dönük mutlu etti. Bundan sonra hem Abdullah hocaya hem Trabzonspor´a canı gönülden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Abdullah Avcı'nın açıklamaları

- Serkan Özbalta'nın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-07 00:32:11