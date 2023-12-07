Trabzonspor´da Gaziantep FK mesaisi başladı

NurgülGÜNAYDIN/DHA-Trabzonspor, Süper Lig´in 15'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Çorum FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma, pas çalışması ve 5´e 2´nin ardından dar alanda oyun ile çift kale maç yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-07 17:42:32