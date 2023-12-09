AKŞENER: BU KARARIN MİLLET NEZDİNDE SONUÇLARI BİZİ İLGİLENDİRİYOR (2)

AKŞENER:ŞİMDİKİAKLIM OLSA GERİ DÖNMEZDİM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da katıldığı Teşkilat Buluşması programı sonrası Yomra Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akşener, daha sonra ilçeye bağlı İkisu Mahallesi'nde kahvehanede vatandaşla bir araya gelerek sohbet etti. Akşener, burada dinlediği vatandaşların sorularını da yanıtladı. Akşener, bir kişinin 'keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz' çıkışına, "Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim" yanıtını verdi.

'ARIZA ÇIKARTMAMAK İÇİN BEN HER ŞEYDEN VAZGEÇTİM'

Bu yanıtı alkışlanan Akşener, altılı masaya ilişkin sorular üzerine şöyle konuştu:

"Asıl öz eleştiri bu. Keşke. Şimdi ki aklım olsa, katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Onun için şimdi kendi başımıza gidiyoruz. Siz de destek olun. Samimi bir şey söylüyorum. Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim ben niye Cumhurbaşkanı adayı olmayım ki. Yani arıza çıkartmamak için ben her şeyden vazgeçtim. Ama siz 2 insanı istediniz; o da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim. Alengirli bir iş olmadı. 6 kişi oturuyoruz. Biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak üzere oturmuşuz. Bir baktım aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim. Dedim ki biz adayın seçilme yönetimini konuşacağız. Kimseyi incitmek istemiyorum. 5 arkadaşımız, Kemal Bey'i söyledi. Ben de sizin istediğiniz 2 kişiyi söyledim. Dedim ki tamam Kemal Bey de aday olsun. Başkaları varsa onlar da olsun. Bu 2 arkadaşımızın da ismi olsun. Araştırma yaptıralım. Araştırmada ne çıkıyorsa uyalım. Bana orada 'siz istemiyorsanız, biz 5 kişi olarak imzalayalım, siz gidebilirsiniz' dendi. O zaman hem Ali Babacan, Davutoğlu 'yok' dedi. Sonrasında ben bu konuyu partideki arkadaşlarımla konuşmak için geri döndüm. Benim her şeyim açıktır. Zaten gizli iş yapamıyorum."

'3 KİŞİ HARİÇ 'MASAYA TEKRAR DÖN' DEDİLER'

Masadan kalktıktan sonra partide yaşananları anlatan Akşener, "Arkadaşlarım bana 'oturma bir daha' dedi. Çıktık, 2 ayrı yazı hazırladık. Kalktık o konuşmayı yaptık. Hem İmamoğlu hem de Mahsur Yavaş gece evime geldiler. İkisine de son kez sordum. İkisine 'aday olabilir misiniz?' dedim, 'hayır' dediler. Bunun üzerine bir teklif yapıldı. Normalde genel başkanların hiçbiri olmayacak. Başkan yardımcısı 2'si olacak. Bu çok uygun bir şey. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Sonra ortak hazırladığımız o yazıyı arkadaşlara okudum. O iki belediye başkanı arkadaşa 'Kemal beyin bilgisi var mı?' dedim. 'Var' dediler. Ben o yazıyı partideki arkadaşlarıma okuyunca 3 kişi hariç 'masaya tekrar dön' dediler. Buradaki halime bak. Bana da yazık. Sonra döndük otele gittik. 2 belediye başkanı, Ben ve Kemal Bey, burada yüz yüze 'tamam' dedik. Bunun üzerine ben kağıdı imzalayacağız zannediyorum. Önce bir arkadaş, sonra Sayın Babacan 'bizim bundan haberimiz yok' dedi. Ben de masanın haberi var zannediyorum. Burada bana 'aklın yeni mi başına geldi?' diyebilirsiniz. İşte benim de sorguladığım yer burası. Dürüstçe durumu anlattım" ifadelerinde bulundu.