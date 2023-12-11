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        Trabzonspor'da '100'ler gülüyor

        Trabzonspor'da,Gaziantep FK deplasmanında 2 hafta sonra gelen galibiyet, yeniden yüzleri güldürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı takımın başında 100'üncü maçına çıkarken, bordo-mavililer de bu sezon ikinci deplasman galibiyetine ulaştı. Ligde bu sezon en fazla şut çektiği maçı Gaziantep FK karşısında ortaya koyan Karadeniz ekibi, gelecek hafta sahasında konuk edeceği Samsunspor karşılaşmasını da kayıpsız tamamlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:40
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        Trabzonspor'da '100'ler gülüyor
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        Trabzonspor'da,Gaziantep FK deplasmanında 2 hafta sonra gelen galibiyet, yeniden yüzleri güldürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı takımın başında 100'üncü maçına çıkarken, bordo-mavililer de bu sezon ikinci deplasman galibiyetine ulaştı. Ligde bu sezon en fazla şut çektiği maçı Gaziantep FK karşısında ortaya koyan Karadeniz ekibi, gelecek hafta sahasında konuk edeceği Samsunspor karşılaşmasını da kayıpsız tamamlamayı hedefliyor.

        Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olan bordo-mavililer sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, taraftarlarına da büyük sevinç yaşattı. Deplasmandan 3 puanla dönen bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında hem iyi futbolu, hem de istatistikleri ile taraftarın gönlünü aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başında 100'üncü maçına çıktığı Gaziantep FK galibiyeti, bordo-mavililerin bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyeti oldu. İstatistiklere göre Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği (11) ve gol beklentisine girdiği maçı da Gaziantep karşısında buldu. Ayrıca bordo-mavililer Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ve Sivasspor'un ardından 3'üncü kez üst üste 3 deplasman maçında 3 ve üzeri gol attığı maçı oynadı.

        3-1'lik galibiyette önemli rol oynayan Mısırlı yıldız Mahmoud Trezeguet ise bu sezon takımında ilk kez bir maçta 2 gol katkısı sundu. 

        AVCI'DAN GALİBİYETLİ 'DALYA'

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın 'dalya' dediği Gaziantep FK galibiyeti sonrası değerlendirmesinde, "Kendi adıma Trabzonspor'un başında 100'üncü lig maçına çıkmışım. Trabzonspor her teknik adamı gururlandırır. Onun için iyi ki Trabzonspor var. Onun için her zaman biz büyük ve güçlü bir aileyiz" ifadelerine yer verdi.

        SAMSUN MAÇI ÖNCESİ MORAL

        Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetin ardından bordo-mavililer hafta sonu evinde oynayacağı Samsunspor maçından da galibiyetle ayrılarak seriyi sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla da Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

        UĞURCAN ÇAKIR: HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI VE LİGDE İLK 3

        Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır da maç sonu açıklamasında, bu sezon hedeflerinin ligde ilk 3 içinde yer almak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak olarak ifade etti. Ligdeki hedeflerine ilişkin konuşan Uğurcan, "Şu anda ilk 2 takım biraz önde gözüküyor. Bizim ana amacımız bu sezon özellikle Türkiye Kupası ve ilk 3 içinde yer alabilmek. Aynı zamanda oyunumuzu geliştirmek, keyif veren bir oyun oynamak ve hataları en aza indirmek. Bunun için çalışıyoruz. Seneye daha iyi, daha göze hoş gelen bir Trabzonspor izletmek için çalışıyoruz" dedi.

        Öte yandan Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında deplasmanda elde ettiği galibiyet kentteki yerel basında da yankı buldu. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor'un deplasmanda aldığı galibiyeti manşetlerinde ilginç başlıklarla okuyucularına aktardı. Gazeteler, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 100'üncü maçına vurgu yaptı.

        Yerel gazetelerin manşetleri şöyle:

        Karadeniz gazetesi: Oh Be! Nihayet 100'ümüz güldü.

        Taka gazetesi: Fıstık gibi galibiyet.

        Günebakış gazetesi: Trabzon'un 100'ü güldü

        Sonnokta gazetesi: Fırtına Antep'e patladı

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-11 12:32:15

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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