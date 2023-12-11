Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi başladı
Trabzonspor,Süper Lig´in 16'ncı haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına ara vemeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30'da yapılan antrenmanda, dünkü Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve 5'e 2'nin ardından çift kale maç yaptı. Öte yandan Gaziantep FK'yı mağlup eden bordo-mavililerde, oyuncuların neşeli olmaları dikkat çekti.
Trabzonspor,Süper Lig´in 16'ncı haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına ara vemeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30'da yapılan antrenmanda, dünkü Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve 5'e 2'nin ardından çift kale maç yaptı. Öte yandan Gaziantep FK'yı mağlup eden bordo-mavililerde, oyuncuların neşeli olmaları dikkat çekti.
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını Çarşamba günü sürdürecek.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2023-12-11 15:42:11
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.