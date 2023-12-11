Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi başladı Trabzonspor,Süper Lig´in 16'ncı haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına ara vemeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30'da yapılan antrenmanda, dünkü Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve 5'e 2'nin ardından çift kale maç yaptı. Öte yandan Gaziantep FK'yı mağlup eden bordo-mavililerde, oyuncuların neşeli olmaları dikkat çekti.

Trabzonspor,Süper Lig´in 16'ncı haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına ara vemeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30'da yapılan antrenmanda, dünkü Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve 5'e 2'nin ardından çift kale maç yaptı. Öte yandan Gaziantep FK'yı mağlup eden bordo-mavililerde, oyuncuların neşeli olmaları dikkat çekti.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını Çarşamba günü sürdürecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-11 15:42:11