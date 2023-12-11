Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan´ın dayısı Coşkun Şahinkaya, yaşamını yitirdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan´ın dayısı, yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya´nın babası, bordo-mavili kulübün eski futbolcusu ve aynı zamanda eski yöneticilerinden olan Coşkun Şahinkaya (81) hayata gözlerini yumdu. Şahinkaya´nın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip İstanbul Ataköy Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Trabzonspor Kulübü´nden yapılan açıklamada "Efsane futbolcularımızdan ve eski yöneticilerimizden Coşkun Şahinkaya´nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Coşkun Şahinkaya´ya Allah´tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Coşkun Şahinkaya kimdir?

1 Ocak 1942´de Trabzon'da doğan Coşkun Şahinkaya genç yaşta İdmangücü forması giymeye başladı ve ardından Ankaragücü'ne transfer oldu. Trabzonspor'un kurulmasının ardından Bordo-Mavili forma için ter dökmeye başlayan Şahinkaya üç sezon bordo-mavili formayı giydi. Aynı zamanda takımın ilk kaptanlarından olan Şahinkaya, Genç ve Ordu Milli Takım formalarını da terletti. Coşkun Şahinkaya futbolu bıraktıktan sonra Trabzonspor Kulübü´nde yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-11 16:06:36