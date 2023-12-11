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        Ertuğrul Doğan´ın dayısı Coşkun Şahinkaya yaşamını yitirdi

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan´ın dayısı Coşkun Şahinkaya, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:10
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        Ertuğrul Doğan´ın dayısı Coşkun Şahinkaya yaşamını yitirdi
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan´ın dayısı Coşkun Şahinkaya, yaşamını yitirdi.

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan´ın dayısı, yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya´nın babası, bordo-mavili kulübün eski futbolcusu ve aynı zamanda eski yöneticilerinden olan Coşkun Şahinkaya (81) hayata gözlerini yumdu. Şahinkaya´nın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip İstanbul Ataköy Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

        Trabzonspor Kulübü´nden yapılan açıklamada "Efsane futbolcularımızdan ve eski yöneticilerimizden Coşkun Şahinkaya´nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Coşkun Şahinkaya´ya Allah´tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Coşkun Şahinkaya kimdir?

        1 Ocak 1942´de Trabzon'da doğan Coşkun Şahinkaya genç yaşta İdmangücü forması giymeye başladı ve ardından Ankaragücü'ne transfer oldu. Trabzonspor'un kurulmasının ardından Bordo-Mavili forma için ter dökmeye başlayan Şahinkaya üç sezon bordo-mavili formayı giydi. Aynı zamanda takımın ilk kaptanlarından olan Şahinkaya, Genç ve Ordu Milli Takım formalarını da terletti. Coşkun Şahinkaya futbolu bıraktıktan sonra Trabzonspor Kulübü´nde yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-11 16:06:36

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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