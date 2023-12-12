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        AVM´de kioskta `yağma´ ve `habersiz kaldırma´ iddialarına soruşturma

        TRABZON´da iş kadını Tuğba Beyaz, bir alışveriş merkezinde kendisine boşaltılmasına yönelik mail atılan kozmetik ağırlıklı ürünlerin satıldığı 12 metrekarelik kioskunun, kendisinden habersiz kaldırılıp, ürünlerin yağmalandığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında savcılık soruşturması başlatılan AVM yönetimi, iddiaların asılsız olduğunu, sözleşmenin bitmesine rağmen boşaltılmamakta ısrarcı olunan iş yerinden alınan ilgili ürün ve malzemelerin muhafaza altına alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:00
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        AVM´de kioskta `yağma´ ve `habersiz kaldırma´ iddialarına soruşturma
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        TRABZON´da iş kadını Tuğba Beyaz, bir alışveriş merkezinde kendisine boşaltılmasına yönelik mail atılan kozmetik ağırlıklı ürünlerin satıldığı 12 metrekarelik kioskunun, kendisinden habersiz kaldırılıp, ürünlerin yağmalandığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında savcılık soruşturması başlatılan AVM yönetimi, iddiaların asılsız olduğunu, sözleşmenin bitmesine rağmen boşaltılmamakta ısrarcı olunan iş yerinden alınan ilgili ürün ve malzemelerin muhafaza altına alındığını açıkladı.

        Trabzon'da bir AVM içerisinde, Gaziantep merkezli bir firmanın parfüm, esans, kolonya gibi kozmetik ürünlerin satıldığı kioskun sahibi iş kadını Tuğba Beyaz, 30 Kasım´da gece saatlerinde güvenlik kameralarından iş yerini kontrol etmek istedi. Beyaz, kent dışından izlediği görüntülerde, birileri tarafından iş yerine izinsiz girildiğini fark etti. Önce durumu iş yeri çalışanı aracılığı ile polise ihbar eden Beyaz, daha sonra da 12 metrekarelik kioskunun, kendisinden habersiz kaldırılıp, ürünlerin yağmalandığını öne sürerek Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı´na avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

        Suç duyurusu dilekçesinde, "Müştekinin sahibi olduğu kiosk, AVM içinde iş yeri dokunulmazlığı da ihlal edilmek ve gece saatlerinde olmak suretiyle, kilitli dolapları kırılıp açılarak, binlerce ürünü ile ışıklı tabelaları, led aydınlatmaları, bilgisayarı, banka pos cihazları, 2 kamera ve kayıt cihazı, şahsi eşyalar, muhasebe evrakları ve ticari sır kapsamında dokümanları yağmalanmış, değeri 2 milyon 298 bin TL´yi bulan özel yapım malzemeler ve mobilyalarıyla sökülerek kiosk olduğu gibi çalınıp götürülmüştür. Şu ana kadar yağmalanıp çalınan milyonluk hiçbir ürün ve malzemeden, cihazlar ve bilgisayardan ve kiosktan haber alınamamıştır" denildi.

        Polise başvuran kiosk çalışanı H.B.A.´nın ifadesinde, AVM yönetimince, kioskun kira sözleşmesinin bittiğine dair kendilerine mail atıldığını ancak bu konuda kendilerine resmi evrak iletilmediğini söylediği belirtildi.

        AVM yönetimi tarafından ilgili firmaya sözleşmelerinin bittiğine dair mail atıldığı, boşaltılıp alınan ürün ve malzemelerin de sahiplerine bilgi verilerek muhafaza altına alındığı belirtilen kiosk ile ilgili iddialar üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        AVM´DEN AÇIKLAMA: ÜRÜNLERİN TESLİM ALINMASI BEKLENMEKTEDİR

        İddialara ilişkin AVM yönetimi tarafından açıklama yapıldı. Sözleşme gereğince ürünlerin güvenli yere konulup, teslim alınması için de iş yeri sahibine bilgi verildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Önemle belirtilmesi gereken husus yaşanan olayda şirketimiz gerek karşı tarafla yapılan sözleşmeye gerekse ticari teamüllere uygun davranmıştır. Sözleşmeyle kararlaştırılan şekilde ürünlerini alması için karşı tarafla defalarca kez iletişime geçilmiş, yazılı ihtarda bulunulmuş ancak bütün bunlara rağmen kaldırılması istenen ürünler, karşı tarafça kaldırılmamıştır. Bunun üzerine sözleşmede kararlaştırılan şekilde ürünler güvenli bir yere taşınmış olup, karşı tarafa sözleşmesine uygun şekilde ürünlerin taşındığı ve ürünleri teslim alması için haber verilmiştir. Kaybolan veya zarar verilen herhangi ürün bulunmamakta olup halen daha ürünlerin gelip teslim alınması beklenmektedir. Her ay düzenli olarak yapılan elektrik sayaç ölçümlerine ait görüntüler sanki suç anındaki görüntülermiş gibi basına servis edilmiş ve kamuoyu yanıltılmıştır. Gerçek dışı olaylarla şirketimiz ve çalışanları hedef tahtasına oturtulmakta, kişilik hakları ile birlikte gayrimenkul ve perakende camiasında itibarları zedelenmektedir. Söz konusu olay sadece şirketimizin karşı taraf ile yapılmış olan sözleşmeye uyulmasını istemesi ve sözleşmeye uygun davranmasından ibarettir. Şirketimizi zor durumda bırakma amacına matuf, hiçbir dayanağı olmayan tamamen gerçek dışı yayınları tekzip ediyor ve yasal yollara başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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