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        Trabzonspor'da Avcı, Bjelica´yı solladı

        Süper Lig´de 15´inci hafta sonunda 26 puanla 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor´da Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımın başında çıktığı 7 maçta topladığı 12 puanla kendisinden önceki teknik adam Bjelica´yı geride bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:30
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        Trabzonspor'da Avcı, Bjelica´yı solladı
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        Süper Lig´de 15´inci hafta sonunda 26 puanla 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor´da Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımın başında çıktığı 7 maçta topladığı 12 puanla kendisinden önceki teknik adam Bjelica´yı geride bıraktı.

        Süper Lig´de 15'inci hafta geride kalırken teknik direktör Abdullah Avcı istatistikleri ile Hırvat teknik adam Nenad Bjelica´yı geride bıraktı. Sezona Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor, 8´inci hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan toplamıştı. Bordo-mavililer bu 8 maçta rakip kalelere 15 gol atarken, kalesinde de 11 gol görmüştü. Nenad Bjelica´lı Trabzonspor, 8´inci hafta sonunda Süper Lig´de 7´nci sırada yer almıştı. 8´inci hafta sonunda Bjelica ile yolların ayrılması sonrası bordo-mavililerde ikinci Abdullah Avcı dönemi başladı. Süper Lig´de 9´uncu haftada Alanyaspor´a karşı yeniden takımın başında çıkan Avcı galibiyetle göreve başladı. Bordo-mavili takımla 7 maça çıkan Avcı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Avcı ile bordo-mavililer 7 maçta 12 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Nenad Bjelica´nın 8 maçtaki 12 puanını 7 maçta toplayan Avcı, Trabzonspor´un başında 100´ncü maçına çıktığı Gaziantep FK karşısında da galibiyetle ayrılarak bu maçını da taçlandırmış oldu.

        Ligde 2020-21 sezonunun 9´uncu haftasında bordo-mavili takımla ilk dönemine başlayan Avcı 2021-22 sezonunda takımla şampiyonluğa ulaşmıştı. 2022-23 sezonunun 23´üncü haftanın sonunda takımdan ayrılan Abdullah Avcı 216 gün sonra 12 Ekim 2023 tarihinde yeniden Trabzonspor´a dönerek ikinci dönem görevine başladı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-12 14:22:37

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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