Trabzonspor'da Avcı, Bjelica´yı solladı

Süper Lig´de 15´inci hafta sonunda 26 puanla 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor´da Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımın başında çıktığı 7 maçta topladığı 12 puanla kendisinden önceki teknik adam Bjelica´yı geride bıraktı.

Süper Lig´de 15'inci hafta geride kalırken teknik direktör Abdullah Avcı istatistikleri ile Hırvat teknik adam Nenad Bjelica´yı geride bıraktı. Sezona Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor, 8´inci hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan toplamıştı. Bordo-mavililer bu 8 maçta rakip kalelere 15 gol atarken, kalesinde de 11 gol görmüştü. Nenad Bjelica´lı Trabzonspor, 8´inci hafta sonunda Süper Lig´de 7´nci sırada yer almıştı. 8´inci hafta sonunda Bjelica ile yolların ayrılması sonrası bordo-mavililerde ikinci Abdullah Avcı dönemi başladı. Süper Lig´de 9´uncu haftada Alanyaspor´a karşı yeniden takımın başında çıkan Avcı galibiyetle göreve başladı. Bordo-mavili takımla 7 maça çıkan Avcı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Avcı ile bordo-mavililer 7 maçta 12 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Nenad Bjelica´nın 8 maçtaki 12 puanını 7 maçta toplayan Avcı, Trabzonspor´un başında 100´ncü maçına çıktığı Gaziantep FK karşısında da galibiyetle ayrılarak bu maçını da taçlandırmış oldu.

Ligde 2020-21 sezonunun 9´uncu haftasında bordo-mavili takımla ilk dönemine başlayan Avcı 2021-22 sezonunda takımla şampiyonluğa ulaşmıştı. 2022-23 sezonunun 23´üncü haftanın sonunda takımdan ayrılan Abdullah Avcı 216 gün sonra 12 Ekim 2023 tarihinde yeniden Trabzonspor´a dönerek ikinci dönem görevine başladı.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-12 14:22:37