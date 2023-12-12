Trabzon'da su borusu patladı; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
TRABZON'da içme suyu isale hattında boru patladı; yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Su akışını kesen ekipler, onarım çalışması başlattı.
TRABZON'da içme suyu isale hattında boru patladı; yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Su akışını kesen ekipler, onarım çalışması başlattı.
Kaymaklı Mahallesi'ndeki içme suyu isale hattında, saat 13.30 sıralarında boru patladı. Yer altından çıkan tazyikli su, havaya fışkırdı. Yükselen su nedeniyle çevre mahallelerde su baskınları oluştu. Birçok iş yerini su bastı, yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir çay ocağına ait masa ve tabureler ile esnafa ait park dubalar suda sürüklendi. Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.
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