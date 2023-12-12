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        Trabzon'da su borusu patladı; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

        TRABZON'da içme suyu isale hattında boru patladı; yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Su akışını kesen ekipler, onarım çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:35
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        Trabzon'da su borusu patladı; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
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        TRABZON'da içme suyu isale hattında boru patladı; yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Su akışını kesen ekipler, onarım çalışması başlattı.

        Kaymaklı Mahallesi'ndeki içme suyu isale hattında, saat 13.30 sıralarında boru patladı. Yer altından çıkan tazyikli su, havaya fışkırdı. Yükselen su nedeniyle çevre mahallelerde su baskınları oluştu. Birçok iş yerini su bastı, yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir çay ocağına ait masa ve tabureler ile esnafa ait park dubalar suda sürüklendi. Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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