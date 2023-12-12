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        Trabzon'da su borusu patladı; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:35
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        Trabzon'da su borusu patladı; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı (2)
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        TİSKİ´DENAÇIKLAMA

        Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), kentte içme suyu isale hattında meydana gelen arızaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bölgede hasar tespitlerine başlandığı ve kentte herhangi bir su kesintisi olmayacağı belirtilen açıklamada, "Arızanın gerçekleşmesinin hemen akabinde vanalar kapatılarak su akışı engellendi. Ancak ana isale hattının büyüklüğü ve su debisinin yüksek oluşu nedeniyle, hattaki suyun boşalması zaman aldı. Büyükşehir Belediyemiz ve TİSKİ Genel Müdürlüğümüze ait ekipler tarafından bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, bir yandan da bölgede onarım ve temizlik çalışmaları yürütülmektedir. Ana isale hattındaki arıza sebepli şehirde herhangi bir su kesintisi yaşanmayacak olup, şehrin içme suyu ihtiyacı Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisinden sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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