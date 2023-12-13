Avcı'dan müzeye ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün tarihi başarılarının yer aldığı Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi´ni ziyaret etti.

Teknik direktör Avcı, müze ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor, 1900´lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılılar kazanmış köklü bir kulüp. Biz de müzemize üç kupa eklemenin onurunu yaşadık. Böyle tarihi zaferlerin yer aldığı müzeye katkıda bulunmak bizleri gururlandırıyor. İyi ki Trabzonspor var" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-13 20:30:06