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        Avcı'dan müzeye ziyaret

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün tarihi başarılarının yer aldığı Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi´ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 20:40
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        Avcı'dan müzeye ziyaret
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün tarihi başarılarının yer aldığı Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi´ni ziyaret etti.

        Teknik direktör Avcı, müze ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor, 1900´lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılılar kazanmış köklü bir kulüp. Biz de müzemize üç kupa eklemenin onurunu yaşadık. Böyle tarihi zaferlerin yer aldığı müzeye katkıda bulunmak bizleri gururlandırıyor. İyi ki Trabzonspor var" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-13 20:30:06

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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