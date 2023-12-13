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        Trabzonspor´da İstanbulspor mesaisi başladı

        Trabzonspor, Samsunspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu'nca ertelenmesi nedeniyle Süper Lig´in 17'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 21:30
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        Trabzonspor´da İstanbulspor mesaisi başladı
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        Trabzonspor, Samsunspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu'nca ertelenmesi nedeniyle Süper Lig´in 17'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

        Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ıncı haftasında kendi sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmesi sebebi ile ligin 17'inci haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün saat 18.00'de gerçekleştirilen antrenmanla başladı. Bir günlük iznin ardından teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın başlangıcında pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5´e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alan oyun ve dayanıklılık çalışması yapıldı.

        Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-13 21:24:06

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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