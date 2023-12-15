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        Trabzonspor´da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürdü

        Trabzonspor, Süper Lig´in 17'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:20
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        Trabzonspor´da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürdü
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        Trabzonspor, Süper Lig´in 17'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Ayak tenisi ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise bireysel çalışmalar yapıldı.

        Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-15 18:11:55

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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