Trabzonspor´da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürdü
Trabzonspor, Süper Lig´in 17'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig´in 17'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Ayak tenisi ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise bireysel çalışmalar yapıldı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2023-12-15 18:11:55
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