Trabzonspor´da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürdü Trabzonspor, Süper Lig´in 17'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig´in 17'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Ayak tenisi ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise bireysel çalışmalar yapıldı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-15 18:11:55