Trabzonspor'da neşeli idman
SüperLig'in 17'nci haftasında 19 Aralık Salı günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde bugün 11.30´da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanda oyuncuların soğuk havaya rağmen oldukça neşeli ve hırslı olmaları dikkat çekti.
SüperLig'in 17'nci haftasında 19 Aralık Salı günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde bugün 11.30´da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanda oyuncuların soğuk havaya rağmen oldukça neşeli ve hırslı olmaları dikkat çekti.
Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2023-12-16 14:32:59
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