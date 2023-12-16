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        Trabzonspor'da neşeli idman

         SüperLig'in 17'nci haftasında 19 Aralık Salı günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde bugün 11.30´da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanda oyuncuların soğuk havaya rağmen oldukça neşeli ve hırslı olmaları dikkat çekti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:40
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        Trabzonspor'da neşeli idman
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         SüperLig'in 17'nci haftasında 19 Aralık Salı günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde bugün 11.30´da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanda oyuncuların soğuk havaya rağmen oldukça neşeli ve hırslı olmaları dikkat çekti. 

        Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-16 14:32:59

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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