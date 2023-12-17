Trabzonspor, sonuçlandırma çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig´in 17´nci haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30´da yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirdi. 5´e 2 ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen oldukça neşeli geçen antrenmanda oyuncular, hırslı çalışma sergiledi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-17 15:12:30