Trabzonspor, sonuçlandırma çalıştı
Trabzonspor, Süper Lig´in 17´nci haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig´in 17´nci haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30´da yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirdi. 5´e 2 ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen oldukça neşeli geçen antrenmanda oyuncular, hırslı çalışma sergiledi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2023-12-17 15:12:30
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