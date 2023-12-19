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        Ümit Özdağ: CHP artık Atatürk´ün partisi değildir

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlerde CHP ile iş birliği konusunda  "CHP ile bir iş birliğimiz söz konusu olabilir. Bunun için Özgür Özel ile bir protokol imzalamamız lazım. Özel, bu protokolde Şeyh Said´in bir vatan haini olduğunu ifade etmesini isteriz. HDP´nin terörle bir ilintili parti olduğunu, bu konuda bize güvence vermesini isteriz. HDP ile değil sadece Zafer Partisi ile ittifak yapacağının güvencesini vermesini isteriz. Bu protokolün gizli olmasını istemeyiz. Teklifimizi ortaya koymuş olduk. Şaka bir yana, CHP, artık Atatürk´ün partisi değildir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:30
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        Ümit Özdağ: CHP artık Atatürk´ün partisi değildir
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        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlerde CHP ile iş birliği konusunda  "CHP ile bir iş birliğimiz söz konusu olabilir. Bunun için Özgür Özel ile bir protokol imzalamamız lazım. Özel, bu protokolde Şeyh Said´in bir vatan haini olduğunu ifade etmesini isteriz. HDP´nin terörle bir ilintili parti olduğunu, bu konuda bize güvence vermesini isteriz. HDP ile değil sadece Zafer Partisi ile ittifak yapacağının güvencesini vermesini isteriz. Bu protokolün gizli olmasını istemeyiz. Teklifimizi ortaya koymuş olduk. Şaka bir yana, CHP, artık Atatürk´ün partisi değildir" dedi.

        Karadeniz gezisi kapsamında Trabzon´a gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti´nde açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da yapılacak bir bulvara  'Şeyh Said Bulvarı' isminin verilmesinin istenmesiyle ilgili olarak Özdağ, "Bu ziyaret sonrası adliyeye de gideceğim. Adliyede İdare Mahkemesine açacağım. Muhtemelen buradan, belki dilekçesi iletilecektir. Diyarbakır´da bulvara kayyum vali tarafından terörist, vatan haini, Şeyh Said´in ismini verileceği duyuruldu. Bu konuda yürütmenin durdurulması kararının alınmasını isteyeceğim. Bu konu Türkiye´nin gündeminden çıkana kadar konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye´nin her yerinde ne söylüyorsak, Erzurum´da da Hakkari´de, Sinop´ta da onu söylüyoruz. Şeyh Said, Abdullah Öcalan; bunlar Türkiye´nin her yerinde vatan haini ve teröristtir" dedi.

        `79 İLDE, 81 İLİN İLÇELERİNDE ADAY ÇIKARACAĞIZ´

        Yerel seçimlere değinen Özdağ, "Biz 81 ilin bütün ilçelerinde 79 ilde, kendi adaylarımızı çıkartarak bu seçimlere girmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kars ve Iğdır´da ilçelerde aday çıkaracağız. Bu 1 ilde aday çıkarmayı düşünmüyoruz. Burada HDP karşısında güçlü olan vatansever adayı destekleyeceğiz. Bu aday MHP, CHP ve İYİ Parti adayı olabilir. Bilmiyorum artık. Partilerine bakmayacağız, kazanma imkanları ve vatanseverliklerine bakacağız. Çünkü bir daha bu şehirlerde HDP´nin almamasını istiyoruz. Bu konuda güçlü olan adaya destek vereceğiz" diye konuştu.

        `İYİ PARTİ´YE SEÇİM İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISINDA BULUNDUK´

        İYİ Parti´ye seçim işbirliğine yönelik çağrılarını hatırlatan Özdağ, "İYİ Parti´ye seçim iş birliği çağrısında bulunduk. Üzerinden 10 günden fazla süre geçti. Randevu da talep ettik. Ne çağrımıza, ne randevu talebimize, İYİ Parti Genel Merkezi´nden şu ana kadar bir cevap gelmedi. Bizim de randevu ve iş birliği talebimiz, sonsuza kadar devam etmeyecek. Eğer olumlu bir cevap birkaç gün içinde gelmezse biz de bu konuda değerlendirmeyi, vatansever seçmenin takdirine sunacağız ve taleplerimizi geri çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

        `ATATÜRK´TEN TAVİZ VERENLERLE YAN YANA DURMAYIZ´

        CHP ile seçim iş birliği yönünde düşüncesi sorulan Özdağ, şöyle konuştu:

        "CHP ile bir işbirliğimiz söz konusu olabilir. Bunun için Özgür Özel ile bir protokol imzalamamız lazım. Özel, bu protokolde Şeyh Said´in bir vatan haini olduğunu ifade etmesini isteriz. HDP´nin terörle bir ilintili parti olduğunu, bu konuda bize güvence vermesini isteriz. HDP ile değil sadece Zafer Partisi ile ittifak yapacağının güvencesini vermesini isteriz. Bu protokolün gizli olmasını istemeyiz. Teklifimizi ortaya koymuş olduk. Şaka bir yana, CHP, artık Atatürk´ün partisi değildir. Şeyh Said´e vatan haini diyemeyen ve Şeyh Said´in akrabalarının üzüntüsüne dertlenen bir kişi, Cumhuriyetin daha başlangıç döneminde İngiliz emperyalizmi ile iş birliği yapan, daha önce işgalci Rus ordusunun generallerinin tozunu, postalını yalayan bir adamın, yine onun yolundan giden akrabalarının derdini düşünüyor da, şehit olan, askerlerin, polislerin, devlet memurlarının ailelerinin hiç onurunu haysiyetini, şerefini duygularını düşünmüyor. Biz Atatürk´ten taviz vermeyen partiyiz, Atatürk´ten taviz verenlerle yan yana durmayız"

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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