Trabzonspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Süper Lig´in 18'inci haftasında Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig´in 18'inci haftasında Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig´de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün saat 11.30´da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5´e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maçı yapıldı. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Antrenman öncesinde Atletik Performans Antrenörü Özerk Tufan´a da doğum günü kutlaması yapıldı. Tufan´ın doğum günü kutlamasında oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.

TARAFTARLAR UNUTULMADI

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, 2009 yılında hayatını kaybeden taraftarlarını unutmayarak bir mesaj yayımladı. Bordo-mavili kulübün sayfasından yapılan paylaşımda "Takımımızın 21.12.2009 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakayı izledikten sonra dönüş yolunda Samsun'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız; Bünyamin Kahriman, Serhat Kırkayak, Mesut Keleş ve Ahmet Muhammet Demirel'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-21 15:11:58