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        Trabzonspor Başkanı Doğan: Türk futbolu artık çıkılmaz bir noktaya gelmiştir

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:05
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        Trabzonspor Başkanı Doğan: Türk futbolu artık çıkılmaz bir noktaya gelmiştir
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        Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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