Trabzonspor Başkanı Doğan: Türk futbolu artık çıkılmaz bir noktaya gelmiştir

"Nwakaemeiçin teknik onay gelmedi"

"Transferde netleşen bir isim var"

"Herhangi bir oyuncumuza talip yok"

"Bakasetas ile tekrar görüşeceğiz"

"6 ayda sadece Fenerbahçe maçı galibiyeti sonrası rahat uyku uyudum"

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,

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