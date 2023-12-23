Trabzonspor - Başakşehir: 1-1

STAT:Papara Park

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşcıoğlu.

TRABZONSPOR: Uğurcan- Larsen (Dk. 46 Mehmet Can), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Bardhi), Visca (Dk. 80 Pepe), Trezeguet, Onuachu (Dk. 72 Enis)

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Dubois (Dk. 84 Ömer Ali), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 89 Cumali), Abeid (Dk. 66 Emirhan), Pelkas (Dk. 84 Kartsev), Figueiredo, Piatek (Dk. 89 Keny)

GOLLER: Dk. 11 Pelkas (Başakşehir) - Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Pelkas, Figueiredo, (Başakşehir)

Süper Lig´in 18'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor bu skorla puanını 27'ye yükseltti. Başakşehir ise puanını 19 yaptı.

11'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Başakşehir atağında Figueiredo'nun sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Pelkas'ın kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağlara gitti: 0-1.

19'uncu dakikada Bakasetas'ın yerden pasıyla topla buluşan Visca uzaktan şut denedi. Visca'nın şutu az farkla auta çıktı.

32'nci dakikada Larsen'in sol kanattan ortasına Onuachu kafayla dokundu. Onuachu'nun dokunuşunda top üst direkten oyun alanın döndü. Konuk ekip tehlikeyi uzaklaştırdı.

34'üncü dakikada skora eşitlik geldi. Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Onuachu'nun yaptığı kafa vuruşunda top Mendy'in önüne düştü. Mendy'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direğe de çarparak ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

56'ncı dakikada Bakasetas'ın pasıyla buluşan Visca, sağ çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza alanı önünden şut denedi. Visca'nın sert şutu savunmadan döndü.

62'nci dakikada Visca'nın sol kanattan yerden pasıyla ceza alanı içinde buluşan Trezeguet'in sert şutu kaleci Volkan'dan döndü.

90+2'nci dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Havalanan topa Bardhi ceza alanı sağ çaprazından sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

Mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Başakşehir'i sahasına konuk eden Trabzonspor, ligde art arda 3'üncü karşılaşmada da aynı 11 ile sahaya çıktı. Bordo mavililerde, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Kerem Şen, Umut Bozok maç kadrosunda yer almadı. Sol alt adalesinde minimal ödem tespit edilen ve durumu maç saati belli olacağı açıklanan Abdülkadir Ömür de son yapılan kontrolün ardından sağlık ekibinin onay vermesiyle bu karşılaşmada forma şansı buldu.

PEPE, MAÇ KADROSUNDA

Trabzonspor'un ligin 14'üncü haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Nicolas Pepe de 2 maç sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Sakatlığı bulunan Fountas ise 1 maç aradan sonra maç kadrosunda kendine yer buldu.

ŞEHİTLERE SAYGI DURUŞU

Stadyumda maç öncesi Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar da pankart açarak, attıkları sloganlarla teröre lanet okudu. Tribünde "Hainler bilmez ki, güler yüzün hiçbir zaman solmayacak şehidim" yazılı pankart açan taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

ÖMÜR'E TEPKİ

Karşılaşmada oyundan çıkarak yerini Bardhi'ye bırakan Abdülkadir Ömür'e tribünlerdeki bazı taraftarlar yuhalayarak tepki gösterdi.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Fatih TURAN

2023-12-23 21:17:19