Trabzonspor 2023'ü 30 puanla kapadı Süper Lig´in 18'inci haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, lige verilen araya 30 puanla girdi. İç sahada ilk beraberliğini alan bordo-mavililerde, ligde ilk golünü Başakşehir'e karşı bulun Batista Mendy ise başarılı performansıyla dikkati çekti.

Süper Lig´in 18'inci haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, lige verilen araya 30 puanla girdi. İç sahada ilk beraberliğini alan bordo-mavililerde, ligde ilk golünü Başakşehir'e karşı bulun Batista Mendy ise başarılı performansıyla dikkati çekti.

Süper Lig´in 18´nci hafta karşılaşmasında dün sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Nisan 2022´den beri ilk kez iç sahada çıktığı üst üste 2 Süper Lig maçında puan kaybetti. Lige verilen araya 30 puanla giren bordo-mavililer, böylelikle sahasındaki ilk beraberliğini elde etmiş oldu.

MENDY SİFTAH YAPTI

Trabzonspor´un sezon başında transfer ettiği Batista Mendy, Başakşehir filelerini havalandırarak Süper Lig´deki ilk golünü atmış oldu. Başakşehir ağlarına gönderdiği gol oyuncunun Mayıs 2022´den (Angers formasıyla) bugüne kadar attığı ilk gol oldu. Mendy karşılaşma boyunca ortaya koyduğu performansla da dikkatleri çekti. Mendy maç boyunca yüzde 81 pas isabeti, 66 topla buluşma ve 6/7 ikili mücadele kazanma istatistikleri ile başarılı bir performans sergiledi.

PEPE SÜRPRİZİ

Trabzonspor´un Başakşehir ile oynadığı maçın 81´nci dakikasında Visca´nın yerine oyuna dahil olan Pepe´nin erken dönüşü ise sevindirdi. Süper Lig´in 14´ncü haftasında Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanıp, Gaziantep FK ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyen Fildişi Sahilli oyuncu, beklenenden daha erken bir sürede sahalara yeniden dönmüş oldu.

TAKIMA 5 GÜN İZİN VERİLDİ

Süper Lig´e verilen 1 haftalık ara nedeniyle Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı da takıma 5 gün izin verdi. Bordo-mavili takım 19'uncu haftada deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına 29 Aralık'ta başlayacak.

Öte yandan Trabzonspor´un Başakşehir beraberliği kentteki yerel basında da yankı buldu. Trabzon´da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor´un sahasında aldığı beraberliği manşetlerinde ilginç başlıklarla okuyucularına aktardı.

Yerel gazetelerin manşetleri şöyle:

Kuzey Ekspres: Bu futbolla nereye kadar

Taka Gazetesi: Keyfimiz de puanlar da kaçtı

Karadeniz Gazetesi: 1-1 eriyoruz

Sonnokta Gazetesi: Bu Trabzon kahreder

Günebakış Gazetesi: Trabzon´dan kötü final

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-24 14:08:53