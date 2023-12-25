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        Uyuşturucu kullandığı görüntüleri paylaştı, temin edenle birlikte gözaltına alındı

        TRABZON'da uyuşturucu kullandığı görüntüleri, sosyal medyada paylaşan Y.B. adlı kadın ile ona uyuşturucuyu temin eden şüpheli U.Ş., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:05
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        Uyuşturucu kullandığı görüntüleri paylaştı, temin edenle birlikte gözaltına alındı
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        TRABZON'da uyuşturucu kullandığı görüntüleri, sosyal medyada paylaşan Y.B. adlı kadın ile ona uyuşturucuyu temin eden şüpheli U.Ş., gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 1 kadının uyuşturucu kullanırken sosyal medyadan paylaşım yaptığı görüntüler üzerine inceleme başlattı. Polis ekiplerinin çalışmalarında uyuşturucu kullanan kadının Y.B. olduğu tespit edildi. Ekipler, Y.B.'yi Boztepe Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı. Evdeki aramalarda, 27,32 gram bonzai, 1,68 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 düzenek ele geçirildi. Kadına uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen U.Ş. de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

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        Galeri
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