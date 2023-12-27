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        Trabzonspor´da satışların arttığı TS Club´ta hedef 300 milyon TL

        Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Sami Karaman, bordo-mavili kulübün TS Club mağazalarındaki satışlara yönelik "Şu an itibarıyla bu sezon 200 milyon TL ciroya ulaştık. Sezon sonu 300 milyon TL hedefine ulaşmak istiyoruz. Şu anda 80 bin forma satışını geçmiş bulunuyoruz. Sezon sonu bu sayıyı da 200 bin yapmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:05
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        Trabzonspor´da satışların arttığı TS Club´ta hedef 300 milyon TL
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        Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Sami Karaman, bordo-mavili kulübün TS Club mağazalarındaki satışlara yönelik "Şu an itibarıyla bu sezon 200 milyon TL ciroya ulaştık. Sezon sonu 300 milyon TL hedefine ulaşmak istiyoruz. Şu anda 80 bin forma satışını geçmiş bulunuyoruz. Sezon sonu bu sayıyı da 200 bin yapmak istiyoruz" dedi.

        Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Sami Karaman, bordo-mavili kulüpte TS Club ürünlerinin satışlarının memnuniyet verici oranlarda olduğunu söyledi. Karaman, sezon sonu hedeflerinin 300 milyon TL olduğunu ifade ederek "Şu an itibarıyla bu sezon 200 milyon TL ciroya ulaştık. Sezon sonu 300 milyon TL hedefine ulaşmak istiyoruz. Şu anda 80 bin forma satışını geçmiş bulunuyoruz. Sezon sonu bu sayıyı 200 bin yapmak istiyoruz. Hedefimiz bu yönde. 2024 yılının bu anlamda çok daha iyi geçmesini temenni ediyoruz. Ancak elbette her şey sonuçta vatandaşımızın, taraftarımızın ekonomisi ile alakalı. Hedefler de mutlaka insanların ekonomisi ile eşdeğer gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.

        "ŞAMPİYONLUK FORMASININ YERİ ÇOK ÖZEL VE AYRI"

        Trabzonspor´un her dönem bir önceki sezon formalarında taraftarlara indirim uyguladıklarının da altını çizen Karaman, sadece şampiyonluk sezonunda çıkartılan özel formanın bu kapsam dışında tutulduğunu belirtti. Karaman, "Şampiyon olduğumuz 2021-22 sezonunda çıkardığımız özel şampiyonluk formasının yeri çok özel ve ayrı. Taraftarımız da bu formaya gerçekten çok güzel bir ilgi gösteriyor. Her dönem de bunu satışlardan görebiliyoruz" dedi.

        ONLİNE SATIŞLAR OLUMLU ETKİLEDİ

        Karaman, Trabzonspor Kulübü´nün halen Trabzon, İstanbul, Ankara, Sakarya ve İstanbul'un Pendik ilçesinde TS Club mağazalarının bulunduğunu ifade ederek, "Mağaza sayımızı şu anda arttırmayı çok düşünmüyoruz. Çünkü son yıllarda insanımızın hayatına giren ve oldukça etkin olan online satışlar bizim satışlarımızı da olumlu etkilemiş durumda. O yüzden yurt içinde yeni bir mağaza açma fikri maliyetler açısından da külfetli olacağı için çok fazla gündemimizde yok. Belki ilerleyen dönemlerde yurt dışında bir mağaza açma durumu olabilir" ifadelerini kullandı.

        CHALLENGE KAMPANYALARI

        Trabzonspor´un başta bazı yöneticiler, iş insanları ve camianın önde gelen isimlerinin başlattığı ve bir başka ismi dahil ederek yürütülen 'Forma Challenge Kampanyası'nın 2 sezondur yapılmadığına dikkati çeken Karaman "Bu elbette takımın aldığı sonuçlara da bağlı. Takım bir istikrarı yakaladığı ve zirvede iddiasını sürdürdüğü müddetçe camiamız da bu kampanyalara daha çok ilgi gösteriyor. Şu anda da yine zirvenin 3´ncü sırasında yer alıyoruz. Ben inanıyorum ki Trabzonspor´u seven camiamız 'Forma Challenge´ı yeniden başlatacaktır. Çünkü bu hem bize hem de taraftara heyecan yaşatırken forma aşkını da yaygınlaştıran bir hareket. Forma Challenge kampanyalarının kulübümüze ekonomik getirisinin yanında camiada ortaya çıkan olumlu etkileşim ve pozitif hava da çok önemli" dedi.

        SAHTE ÜRÜNLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

        Kulübün en önemli çalışmalarından birisinin de lisanssız ve sahte ürünlerle mücadele konusu olduğunu da kaydeden Karaman, "Kulübümüzün tescilli markalarından TS Club´a ait lisanslı ürünlerin sahtelerini üreterek satışa sunan kişilere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda özellikle gelen ihbarlar ve yapılan tespitler doğrultusunda imitasyon ürün satışı gerçekleştirenlerle ilgili olarak yasal işlemler de yapılıyor. Elbette tamamen bunun önüne geçmek çok zor. Ancak hukuk birimimiz bu konuda oldukça titiz ve üzerinde önemle çalışmalarını sürdürmekte" diye konuştu.

        ERTUĞRUL DOĞAN: SATIŞ VE CİROLARIMIZ ARTIYOR

        Öte yandan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği basın toplantısında TS Club´ın satışlarına yönelik açıklama yaparak hem satışların hem de cirolarının arttığını söylemişti. Doğan, TS Club´lardaki satışlarla alakalı olarak konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

        "TS Club´ların satışı da cirosu da artıyor. Son zamanlarda ürün gamı anlamında da ciddi anlamda değişiklikler yaptık. Ancak fiyat konusu gelirle alakalı bir durum. Bizim fiyatlarımız yarışılması gereken takımların fiyatlarından daha düşük. Ben bu takımlarla yarışacak, bu takımlarla mücadele edeceksem ona yakın gelirimin olması lazım. Şu anda biz şampiyon olduğumuz sezonda da benzer rakamlarla mücadele ediyorduk, onlar bizden takım bütçeleri olarak 10 milyon Euro öndeydi."

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-27 13:01:15

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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