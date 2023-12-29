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        Trabzonspor'da Onuachu her alanda zirvede

         Süper Lig´de 17 maçta 30 puan toplayarak 3´üncü sırada yer alan Trabzonspor, rakip filelere gönderdiği 30 golün 20´sini ayakla, 9´unu ise kafayla atarken, 1 golü de rakip futbolcu kendi kalesine kaydetti. Geride kalan haftalarda ilk yarısını önde bitirdiği 7 maçın 6´sından galip ayrılan bordo mavililerde Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ise 4'ü kafa toplam 8 golüyle takımın en skoreri oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:35
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        Trabzonspor'da Onuachu her alanda zirvede
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         Süper Lig´de 17 maçta 30 puan toplayarak 3´üncü sırada yer alan Trabzonspor, rakip filelere gönderdiği 30 golün 20´sini ayakla, 9´unu ise kafayla atarken, 1 golü de rakip futbolcu kendi kalesine kaydetti. Geride kalan haftalarda ilk yarısını önde bitirdiği 7 maçın 6´sından galip ayrılan bordo mavililerde Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ise 4'ü kafa toplam 8 golüyle takımın en skoreri oldu.

        Süper Lig´de 19'uncu haftaya girilirken Trabzonspor, 17 maçta 30 puanla 3´üncü sırada 2023'ü geride bıraktı. Karadeniz ekibi 17 maçta rakip filelere 30 gol gönderdi. Bordo-mavili takımın rakip filelere gönderdiği 30 golün 20´si ayakla, 9´u kafayla atılırken, 1 gol de rakip takım kendi kalesine attı. Trabzonspor´da ayakla en fazla gol atan oyuncu 4'er golle Nijeryalı santrfor Onuachu ile Bakasetas oldu. Nijeryalı santrfor, 4'ü kafa 8 golüyle takımın en skoreri oldu.

        Bordo-mavili takımda ayakla atılan 20 golün futbolculara dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

        Paul Onuachu 4, Bakasetas 4, Trezeguet 3, Enis Bardhi 2, Edin Visca 2, Pepe 2, Göktan Gürpüz 1, Berat Özdemir 1,  Mendy 1.

        Trabzonspor´da kafayla atılan 9 gole de yine Onuachu damgasını vurdu; Onuachu 4, Enis Destan 2, Benkovic 1, Trezeguet 1, Denswil 1.

        Trabzonspor´un tek penaltı golünü ise Bakasetas ayakla kaydetti.

        İLK YARILAR İTİBARİYLE BORDO-MAVİLİLERİN PERFORMANSLARI

        Bordo-mavili takım geride kalan haftalarda ilk yarısını önde bitirdiği 7 maçtan 6´sından galip ayrılırken, 1 maçı da kaybetti. Trabzonspor ilk yarısında geriye düştüğü 3 maçı da yenilgiyle tamamladı.

        Trabzonspor ilk yarılarını önde tamamladığı Alanya, Kasımpaşa, Beşiktaş, Pendik, Fenerbahçe ve İstanbulspor maçlarından da galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısını önde tamamlamasına rağmen bu maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

        Trabzonspor ilk yarılarında geriye düştüğü Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor maçlarını mağlubiyetle tamamladı. İlk yarıları berabere biten Karagümrük, Sivasspor ve Başakşehir maçlarının sonuçları da yine beraberlikle tamamlandı. İlk yarısı berabere tamamlanan Kayserispor karşılaşması ise mağlubiyetle biten tek maç oldu. Trabzonspor yine ilk yarıları berabere tamamlanan Konyaspor, Alanya ve Gaziantep FK maçlarından ise sahadan 3 puanla ayrıldı.

         

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-29 14:33:28

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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