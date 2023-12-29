Trabzonspor´da MKE Ankaragücü mesaisi başladı
Trabzonspor, Süper Lig´in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Süper Lig´in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.
Süper Lig´in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına akşam saat 18.00´de yaptığı antrenmanla başladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2023-12-29 21:07:55
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