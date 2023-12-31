Trabzonspor dayanıklılık çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve 5´e 2 çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-31 16:23:01