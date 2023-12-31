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        Trabzonspor dayanıklılık çalıştı

        Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:23 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:25
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        Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
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        Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

        Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve 5´e 2 çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

        Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-31 16:23:01

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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