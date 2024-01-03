Trabzonspor´da Denswil'in sakatlığına ilişkin açıklama
Trabzonspor´dan Stefano Denswil´in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.
Trabzonspor´dan Stefano Denswil´in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.
Trabzonspor Kulübü'nden dün yapılan antrenman sırasında ağrı hisseden Denswill´in sağlık durumu ile ilgili olarak açıklama geldi. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil´in sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswill´in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2024-01-03 15:09:03
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