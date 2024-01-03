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        Trabzonspor´da, Ankaragücü mesaisi sürdü

        Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:40
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        Trabzonspor´da, Ankaragücü mesaisi sürdü
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        Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

        Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor,  bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11:00'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

        Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2024-01-03 15:38:04

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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