Trabzonspor´da, Ankaragücü mesaisi sürdü
Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11:00'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2024-01-03 15:38:04
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