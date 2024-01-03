Trabzonspor´da, Ankaragücü mesaisi sürdü

Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11:00'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2024-01-03 15:38:04