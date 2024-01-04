Trabzonspor´un MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5´e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5´e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2024-01-04 15:01:33