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        Trabzonspor´un MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor

        Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5´e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:02 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:05
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        Trabzonspor´un MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor
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        Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5´e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2024-01-04 15:01:33

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