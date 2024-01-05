Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Ankara´ya gitti

        Trabzonspor, Süper Lig´in 19'uncu haftasında yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Ankara´ya hareket etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Ankara´ya gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Süper Lig´in 19'uncu haftasında yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Ankara´ya hareket etti.

        Süper Lig´in 19´uncu haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi saat 16.00´da Trabzon Havalimanı´ndan özel uçakla Ankara´ya hareket etti.

        Trabzonspor´un 22 kişiden oluşan Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

        Uğurcan, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Fernandez, Benkovic, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Larsen, Kourbelis, Berat Özdemir, Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bakasetas, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu, Enis Destan

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2024-01-05 16:09:29

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Trabzon'da halk eğitim merkezince uzaktan eğitim birimi oluşturuldu
        Trabzon'da halk eğitim merkezince uzaktan eğitim birimi oluşturuldu
        Trabzon'daki fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı
        Trabzon'daki fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı
        Trabzon'da aynı güzergahtaki üç kazada 3 kişi yaralandı
        Trabzon'da aynı güzergahtaki üç kazada 3 kişi yaralandı
        Trabzonspor başkentte galibiyet arıyor
        Trabzonspor başkentte galibiyet arıyor
        Trabzon'da Gazze için yardım kampanyası düzenlendi
        Trabzon'da Gazze için yardım kampanyası düzenlendi