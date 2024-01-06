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        Trabzon'da Sis Dağı´nda Sarıkamış şehitleri anıldı

        TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik, düzenlenen yürüyüşle anıldı. Katılımcılar karla kaplı yaylada Türk bayrağı taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:45 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:50
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        Trabzon'da Sis Dağı´nda Sarıkamış şehitleri anıldı
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        TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik, düzenlenen yürüyüşle anıldı. Katılımcılar karla kaplı yaylada Türk bayrağı taşıdı.

        Sarıkamış Harekatı´nın 109'uncu yıl dönümünde donarak şehit olan binlerce Türk askeri için Şalpazarı'nın 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Şıhkıran mevkisinden başlayan yürüyüşe, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Gençlik Hizmet ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Kaymakamı Semih Memiş, İlçe Müftüsü Adem Orhan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar yürüyüşte 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. 3 bin kişinin katıldığı yürüyüş sonunda, Hanyanı mevkisine ulaşan katılımcılar, burada şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim´i dinleyip, dua etti.

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