Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'de 16´ncı hafta erteleme karşılaşmasında iç sahada oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Trabzonspor yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda taktik çalışması gerçekleştiren Trabzonspor, maç saatini beklemeye geçti.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2024-01-10 20:06:07

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