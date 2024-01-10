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        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Süper Lig'de 16´ncı hafta erteleme karşılaşmasında iç sahada oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:06 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:10
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        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Süper Lig'de 16´ncı hafta erteleme karşılaşmasında iç sahada oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Trabzonspor yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda taktik çalışması gerçekleştiren Trabzonspor, maç saatini beklemeye geçti.  

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2024-01-10 20:06:07

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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