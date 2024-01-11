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        Aşırı yemlenen yaban hayvanlarında 'evcilleşme' tehlikesi

        KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, yaban hayvanları için doğada vatandaşlarca yapılan bilinçsiz ve aşırı yemlemenin riskli olacağını belirterek, "Yaban hayvanlarını özellikle vatandaşların kendi kafasına göre yemlemesi çok yanlış bir şeydir. Zararları çok fazladır. Onu evcilleştirir, ömrü, doğal olandan daha da kısalır, hazıra alıştırır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:45
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        Aşırı yemlenen yaban hayvanlarında 'evcilleşme' tehlikesi
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        KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, yaban hayvanları için doğada vatandaşlarca yapılan bilinçsiz ve aşırı yemlemenin riskli olacağını belirterek, "Yaban hayvanlarını özellikle vatandaşların kendi kafasına göre yemlemesi çok yanlış bir şeydir. Zararları çok fazladır. Onu evcilleştirir, ömrü, doğal olandan daha da kısalır, hazıra alıştırır" dedi.

        Doğu Karadeniz'de iklim değişikliği kaynaklı hava sıcaklıklarında yaşanan dalgalanma nedeniyle özelikle kış uykusuna yatmayan ayıların yanı sıra tilki, çakal ve kurt gibi yaban hayvanları, yiyecek kokusu aldığı yerleşim yerlerine iniyor. Doğal yaşam ortamlarında aç kalan yaban hayvanları, indikleri yerleşim yerlerinde yayla evleri, arı kovanları ile büyük ve küçükbaşlara da zarar veriyor. Envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde vatandaşları tedirgin ediyor. Özelikle bozayıların, yiyecek kokusu aldığı yayla ve yazlık evlere girebileceğini belirten kimi uzmanlar, buralara erzak bırakılmaması önerirken, kimi yaban hayatı uzmanları ise yüksek rakımlı alan ve köylere yakın noktalarda yapılan aşırı yemlemenin riskli olduğuna dikkati çekiyor.

        'YEMLEME HAZIRA ALIŞTIRIR'

        KTÜ Orman Fakültesi'nden Yaban Hayatı Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, vatandaşlarca yapılan aşırı yemlemenin zararlı ve riskli olduğunu belirterek uyarıda bulundu. Yemlemeyle, yaban hayvanlarının hazıra alışıp, sindirim sistemlerinin de bozulduğunu aktaran Prof. Dr. Başkaya, "İnsanlar, 'Hayvanlar aç kalmasın' diye doğaya et, tavuk parçaları bırakıyor. O hayvan ölmez, aç da kalmaz. Yaban hayvanlarını özellikle vatandaşların kendi kafasına göre yemlemesi çok yanlış bir şeydir. Zararları çok fazladır. Bu yöntem, yaban hayvanına yarardan çok zarar verir. Onu evcilleştirir, ömrü, doğal olandan daha da kısalır, hazıra alıştırır, doğal özelliklerinden uzaklaştırıp, insanlara daha çok yaklaştırır" dedi.

        'ÖMRÜ DOĞAL OLANDAN DAHA DA KISA OLACAKTIR'

        Hazıra alışan yaban hayvanlarının daha çok yerleşim alanlarında yiyecek arayışına yönelebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Başkaya, "Yaban hayvanları, insanlara daha çok yaklaştığı için başına daha çok istemeyen durumlar gelir; ömrü daha kısa olur. Zaten yapay beslenmeye de alıştığı için bu sefer çöpe, atıklara dadanacaktır. Ömrü doğal olandan daha da kısa olacaktır. İnsanlarımızın bu şekilde besleme yapmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

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