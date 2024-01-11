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        `Lösemili bir kız çocuğuna bakın´ diye vasiyet eden şehidin arkadaşlarından lösemili çocuklara hediye

        PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 yıl önce teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp şehit olan, 'Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın' vasiyetinde bulunan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) silah arkadaşları, Farabi Hastanesi Hematoloji Onkoloji Servisi'nde ziyaret ettikleri kız çocuklarına hediyeler verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:25
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        `Lösemili bir kız çocuğuna bakın´ diye vasiyet eden şehidin arkadaşlarından lösemili çocuklara hediye
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        PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 yıl önce teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp şehit olan, 'Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın' vasiyetinde bulunan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) silah arkadaşları, Farabi Hastanesi Hematoloji Onkoloji Servisi'nde ziyaret ettikleri kız çocuklarına hediyeler verdi.

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 yıl önce 1 Ekim'de teröristler tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın, saldırıdan bir süre önce çekilen ve arkadaşlarına vasiyette bulunduğu, "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Okulunu falan her şeyini karşılayın" sözlerinin yer aldığı video, izleyenleri duygulandırdı. Bu vasiyetle farkındalık oluşup, LÖSEV'e bağışlar yapıldı.

        ÇOCUKLARA YENİ YIL HEDİYESİ

        Şehit Ataş'ın vasiyeti üzerine Trabzon'da bir grup asker, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Hematoloji Onkoloji Servisi'ndeki çocukları ziyaret etti. Şehit astsubayın silah arkadaşları, tedavi gören çocuklara yeni yıl hediyeleri verdi.

        KTÜ Farabi Hastanesi, ziyarete ilişkin anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Şehidimiz Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetine binaen kahraman silah arkadaşları Hematoloji Onkoloji Servisi'nde yatan kız çocuğu hastalarımıza hediye takdiminde bulundular. Kendilerine bu vasiyetin gerçekleştirilmesi vesilesiyle hasta çocuklarımızı sevindirdikleri için sonsuz şükranda bulunuyoruz. Kahraman şehidimiz Piyade Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize tekrar başsağlığı diliyoruz" denildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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