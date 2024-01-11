Trabzonspor - Samsunspor: 2-1

STAT:Papara Park

HAKEMLER: Cihan Aydın, Deniz Cafer Özaral, Hakan Yemişken.

TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen (Dk. 75 Mehmet Can), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 75 Bardhi), Mendy, Bakasetas, Fountas (Dk. 86 Umut), Visca (Dk. 90 Kerem Şen), Onuachu (Dk. 90 Enis Destan)

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Haluk Mustafa Tan, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül (Dk. 46 Zeki Yavru), Taylan, Bennasser (Dk. 62 Tait), Holse (Dk. 62 Ercan Kara), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Fofana), Emre, Mouandilmadji (Dk. 80 Dimata)

GOLLER: Dk. 21 Benkovic, Dk. 45+1 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 90+4 (P) Taylan Antalyalı (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Benkovic, Fountas, Mehmet Can Aydın (Trabzonspor), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor)

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor bu skorla puanını 36'ya yükseltirken Samsunsor ise 18 puanda kaldı.

17'nci dakikada gelişen konuk ekip atağında Emre'nin ceza alanı dışından sert şutu auta çıktı.

21'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Benkovic'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

33'üncü dakikada Alim'in geri göndermek istediği topla buluşan Visca, ceza alanına girdi. Mutlak gol pozisyonunda Visca'nın ayağından aştığı topu kaleci Okan eliyle kornere çeldi.

41'inci dakikada sağ kanattan Visca'nın kullandığı kornerde Onuachu yükselerek kafa vurdu; topu savunma kale içinden çevirdi.

45+1'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağ köşeden kullandığı kornere altıpas içinden Onuachu'nun yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sona erdi.

49'uncu dakikada Bakasetas'ın yerden pasıyla buluşan Visca'nın şutunu kaleci Okan çıkardı. Oyun alanına dönen topta Fountas'ın sert şutu auta çıktı.

53'üncü dakikada savunmadan hücuma çıkan konuk ekipte Muhammet'in ceza alanı dışından sert şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

69'uncu dakikada Emre'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına Mouandilmadji'nin sert şutunu Uğurcan kornere çeldi.

70'inci dakikada Zeki'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Mouandilmadji'nin kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.

82'nci dakikada Bakasetas'ın sol kenardan yerden pasıyla buluşan Visca, gelişine sert vurdu; topu kaleci Okan güçlükle kornere çeldi.

89'uncu dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Bakasetas'ın ceza alanı dışında vole vuruşu kaleci Okan'dan döndü. Dönen topa Baniya ayak koyamayınca, tehlikeyi konuk ekip uzaklaştırdı.

90+1'inci dakikada sağ çaprazdan Fofana'nın sert şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+3'üncü dakikada Bakasetas ceza alanında Tait'i düşürdü; hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi.

90+4'üncü dakikada Taylan'ın kullandığı penaltıda top filelere gitti. 2-1.

Karşılaşma 2-1'lik skorla sona erdi.

ABDULLAH AVCI KAZANAN KADROYU BOZMADI

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk etti. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, deplasmanda galip geldiği MKE Ankaragücü maçı kadrosunu bozmadı. Son oynadığı MKE Ankaragücü maçı 11'i ile sahaya çıkan Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok yer almadı.

TRABZON'DA TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Bordo-mavili taraftarlar, Samsunspor maçına fazla ilgi göstermezken, tribünlerin büyük bölümünde boşluklar dikkati çekti. Misafir takım taraftarları da Trabzon'a gelerek doldurdukları tribünden takımlarına destek verdi.

AVCI'YA TARAFTARLARDAN DESTEK

Trabzonspor taraftarları tribünlerden, "İnadına Abdullah Avcı" yazılı pankart açarak teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek verdi. Karşılaşma sonrası bordo-mavili taraftarlar, kaptan Uğurcan Çakır ve Abdullah Avcı'yı tribüne çağırdı. Avcı ve Çakır taraftarı selamladı.

Öte yandan A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Trabzon'a gelerek karşılaşmayı tribünden izledi.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Fatih TURAN

2024-01-11 22:17:42