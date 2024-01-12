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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan´dan THY´ye ziyaret

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp sponsorlarından Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat´ı ziyaret etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 20:37 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:40
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan´dan THY´ye ziyaret
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp sponsorlarından Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat´ı ziyaret etti. 

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp sponsorlarından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat´a bir ziyaret gerçekleştirdi. Trabzonspor ile Türk Hava Yolları arasında 2024 yılı içerisinde yapılacak iş birliği ve sponsorluk konularının konuşulduğu ziyarette THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Başkan Ertuğrul Doğan´a ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Bolat, "Yaptığımız görüşmede sporun birleştirici gücüne inanan, markamızın bu alandaki yatırımlarını ve Trabzonspor Kulübüyle 2024 yılı iş birliği ve sponsorlukları üzerine konuştuk" dedi.

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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat´a bugüne kadar olan desteklerinden ötürü teşekkürlerini ileterek, "Türk Hava Yolları; ülkemizin en büyük ve en değerli markasıdır. Uzun yıllardan beri kulübümüzle yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte karşılıklı olarak önemli kazanımlar elde ettik. Yeni yıl itibariyle de yapacağımız iş birliği ve sponsorluk anlaşmalarıyla beraber birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Türk Hava Yolları gibi dünya çapında bir marka ile iş birliği yapmak hepimizi gururlandırıyor. Bu anlaşmalar ve iş birlikleri, kulübümüzün vizyonunun genişlemesine de büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

        Ziyaret sonrası Başkan Ertuğrul Doğan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat´a isminin yazılı olduğu bordo-mavili formayı hediye etti. Bolat da Doğan´a, Türk Hava Yolları´nın renkleriyle donatılmış maket uçağını hediye ederek başarı dileklerinde bulundu.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-01-12 20:37:23

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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