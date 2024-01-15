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        Trabzonspor'da yenilmezlik serisini 6 maça çıktı

        Süper Lig´in 20´nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 37 puanla 3'üncü sıradaki yerini koruyup, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bordo-mavililerin son 3 deplasmandan galibiyetle ayrılma serisi ise Antalyaspor maçıyla sona erdi.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:10
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        Trabzonspor'da yenilmezlik serisini 6 maça çıktı
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        Süper Lig´in 20´nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 37 puanla 3'üncü sıradaki yerini koruyup, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bordo-mavililerin son 3 deplasmandan galibiyetle ayrılma serisi ise Antalyaspor maçıyla sona erdi.  

        Süper Lig'in 20´nci hafta karşılaşmasında dün deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Deplasmanlarda oynadığı son 3 maçını da kazanan bordo-mavililerin, Antalyaspor beraberliği ile bu serisi de sona erdi. Antalyaspor ile berabere kalan bordo-mavili ekip, ligte 4´üncü (Sivasspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir) beraberliğini elde etmiş oldu.

        EN AZ ŞUT ÇEKİLEN MAÇ

        Trabzonspor´un Antalyaspor karşılaşması istatistiklerde de ilginç sonuçları beraberinde getirdi. Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 105 maç kapsamında, Antalyaspor karşısında en az şut çektiği (4) ve en düşük gol beklentisinde kaldığı Süper Lig maçını oynadı.

        FOUNTAS İLKLERLE BAŞLADI

        Trabzonspor´un sezon başı transfer ettiği Taxiarchis Fountas, takımını 1-0 öne geçiren golle aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon ligde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti

        HÜSEYİN TÜRKMEN İLK KEZ

        Trabzonspor´un sezon başında yaşadığı sakatlıktan ötürü uzun süre sahalardan uzak kalan Hüseyin Türkmen de Antalyaspor karşısında ilk kez süre aldı. Karşılaşmanın 84´üncü dakikasında oyuna dahil olan Türkmen, Slovenya´daki sezon öncesi hazırlık kampının son günlerinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanmıştı.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon´da yayın yapan yerel gazeteler, deplasmanda alınana Antalyaspor beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Yerel basındaki başlıklar şu şekilde:

        Kuzey Ekspres: Fırtına Antalya´da duruldu

        Taka: Bu şartlarda bu kadar

        Karadeniz: Erken attık, üstüne yatamadık

        Sonnokta: Bu kadro ile bu kadar

        Günebakış: 1 puan güzel

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-01-15 12:07:44

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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