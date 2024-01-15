Trabzonspor´da kupa mesaisi başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci turunda oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci turunda sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına bugün saat 11.30´da yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, Süper Lig´in 20´nci haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, 5´e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçı ile tamamlandı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

2024-01-15 15:11:29