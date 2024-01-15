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        Trabzonspor´da kupa mesaisi başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci turunda oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:15
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        Trabzonspor´da kupa mesaisi başladı
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci turunda oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci turunda sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına bugün saat 11.30´da yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, Süper Lig´in 20´nci haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, 5´e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçı ile tamamlandı.

        Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-01-15 15:11:29

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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