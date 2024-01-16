Trabzonspor'da kupa mesaisi sürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci tur maçında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci tur maçında sahasında oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına bugün saat 11.30´da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, futbolcular 2 grup halinde çalıştı. Bir grubun rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer grup da dinamik ısınma, pas, 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

2024-01-16 14:52:30