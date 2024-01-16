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        Trabzonspor'da kupa mesaisi sürdü

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci tur maçında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:55
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        Trabzonspor'da kupa mesaisi sürdü
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci tur maçında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci tur maçında sahasında oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına bugün saat 11.30´da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, futbolcular 2 grup halinde çalıştı. Bir grubun rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer grup da dinamik ısınma, pas, 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

        Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-01-16 14:52:30

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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