Trabzonspor - Manisa FK: 3-1

STAT:Papara Park

HAKEMLER: Turgut Doman, Ali Tuna, Hüseyin Aylak.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 46 Fernandez), Baniya, Hüseyin Türkmen (Dk. 77 Berat Özdemir), Arif Boşluk, Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bardhi (Dk. 64 Visca) , Fountas (Dk. 46 Göktan Gürpüz), Enis Destan (Dk. 86 Poyraz Yıldırım)

MANİSA FK: Samet Karabatak, Bedirhan Altunbaş, Bartu Göçmen, Kazım Can Kahya (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Furkan Mehmet Doğan, Gakpa, Cissokho, Burak Altıparmak (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Korenica (Dk. 74 Diallo), Jetmir Topalli (Dk. 46 Lima), Mary (Dk. 46 Doğukan Emeksiz)

GOLLER: Dk. 7 Fountas, Dk. 28 ve Dk. 69 Enis Destan (Trabzonspor) - Dk. 15 Korenica (Manisa FK)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci turunda sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekip bu galibiyetin ardından adını son 16 turuna yazdırdı.

7'nci dakikada Trabzonspor atağında Enis'in pasıyla ceza alanı içinde buluşan Fountas'ın şutunda top ağlara gitti: 1-0.

15'inci dakikada gelişen konuk ekibin atağında, sol çaprazdan Korenica'nın kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top kaleci Uğurcan'ı da geçerek ağlarla buluştu: 1-1.

28'inci dakikada sol kanattan Bardhi'nin kullandığı köşe atışında, kale önünde yükselen Enis Destan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk 2-1 sona erdi.

69'uncu dakikada bordo mavililerde ikinci yarı oyuna giren Visca'nın sağ taraftan gönderdiği pasla buluşan Enis'in şutunda, top kaleci Samet Karabatak'ın sağından filelerle gitti: 3-1.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

2024-01-18 21:20:02