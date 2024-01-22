Trabzonspor´un Galatasaray karşısındaki mağlubiyeti ilkleri yaşattı
,Trabzonspor´un Süper Lig´in 21´inci hafta karşılaşmasında sahasında Galatasaray´a 5-1 mağlup olması ilkleri de beraberinde getirdi. Bordo-mavili takım bu farklı mağlubiyetle lig tarihinde sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında ilk kez kalesinde 5 gol görmüş oldu. Trabzonspor, Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynadı.
,Trabzonspor´un Süper Lig´in 21´inci hafta karşılaşmasında sahasında Galatasaray´a 5-1 mağlup olması ilkleri de beraberinde getirdi. Bordo-mavili takım bu farklı mağlubiyetle lig tarihinde sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında ilk kez kalesinde 5 gol görmüş oldu. Trabzonspor, Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynadı.
Süper Lig´in 21´inci haftasında sahasında Galatasaray´ı konuk eden Trabzonspor aldığı 5-1´lik farklı skorla ilginç istatistikleri de kayda geçirmiş oldu. Bordo-mavili takım bu mağlubiyetle tarihinde Galatasaray´a karşı sahasında ilk kez kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Trabzonspor´un sahasında 2003-2004 sezonu (9 Mayıs 2004) 33´üncü hafta karşılaşmasında 4-2 ve 2013-14 sezonu (11 Mayıs 2014 tarihinde) yine 33´üncü hafta karşılaşmasında 4-1 mağlup ederek en farklı skorları elde etmişti. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray´a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynadı. Avcı Trabzonspor´un başında Galatasaray´a karşı çıktığı iki Süper Lig maçını da kaybederek üst üste iki yenilgi almış oldu. Trabzonspor, 3 büyük takıma karşı Galatasaray maçı öncesine kadar sahasında en farklı mağlubiyetini 20 Ocak 2002 tarihinde Beşiktaş´a karşı 5-0´lık skorla almıştı.
YEREL BASIN TEPKİLİ
Öte yandan Trabzon´da yayın yapan yerel gazeteler de Galatasaray´a karşı alınan 5-1´lik skoru tepki içeren başlıklarla okuyucularına aktardı. Trabzon´da yayın yapan yerel gazetelerin başlıkları şu şekilde:
Kuzey Ekspres: Kayıp aranıyor
Taka gazetesi: Tarihi hezimet
Karadeniz gazetesi: Hepiniz tarihe ruhsuz olarak geçeceksiniz
Sonnokta gazetesi: Papara Park´ta kara gece
Günebakış gazetesi: Rezalet
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN
2024-01-22 13:50:09
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