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        Trabzonspor´un Galatasaray karşısındaki mağlubiyeti ilkleri yaşattı

        ,Trabzonspor´un Süper Lig´in 21´inci hafta karşılaşmasında sahasında Galatasaray´a 5-1 mağlup olması ilkleri de beraberinde getirdi. Bordo-mavili takım bu farklı mağlubiyetle lig tarihinde sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında ilk kez kalesinde 5 gol görmüş oldu. Trabzonspor, Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:55
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        Trabzonspor´un Galatasaray karşısındaki mağlubiyeti ilkleri yaşattı
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        ,Trabzonspor´un Süper Lig´in 21´inci hafta karşılaşmasında sahasında Galatasaray´a 5-1 mağlup olması ilkleri de beraberinde getirdi. Bordo-mavili takım bu farklı mağlubiyetle lig tarihinde sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında ilk kez kalesinde 5 gol görmüş oldu. Trabzonspor, Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynadı.

        Süper Lig´in 21´inci haftasında sahasında Galatasaray´ı konuk eden Trabzonspor aldığı 5-1´lik farklı skorla ilginç istatistikleri de kayda geçirmiş oldu. Bordo-mavili takım bu mağlubiyetle tarihinde Galatasaray´a karşı sahasında ilk kez kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Trabzonspor´un sahasında 2003-2004 sezonu (9 Mayıs 2004) 33´üncü hafta karşılaşmasında 4-2 ve 2013-14 sezonu (11 Mayıs 2014 tarihinde) yine 33´üncü hafta karşılaşmasında 4-1 mağlup ederek en farklı skorları elde etmişti. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray´a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynadı. Avcı Trabzonspor´un başında Galatasaray´a karşı çıktığı iki Süper Lig maçını da kaybederek üst üste iki yenilgi almış oldu. Trabzonspor, 3 büyük takıma karşı Galatasaray maçı öncesine kadar sahasında en farklı mağlubiyetini 20 Ocak 2002 tarihinde Beşiktaş´a karşı 5-0´lık skorla almıştı.

        YEREL BASIN TEPKİLİ

        Öte yandan Trabzon´da yayın yapan yerel gazeteler de Galatasaray´a karşı alınan 5-1´lik skoru tepki içeren başlıklarla okuyucularına aktardı. Trabzon´da yayın yapan yerel gazetelerin başlıkları şu şekilde:

        Kuzey Ekspres: Kayıp aranıyor

        Taka gazetesi: Tarihi hezimet

        Karadeniz gazetesi: Hepiniz tarihe ruhsuz olarak geçeceksiniz

        Sonnokta gazetesi: Papara Park´ta kara gece

        Günebakış gazetesi: Rezalet

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-01-22 13:50:09

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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