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        Trabzonspor´da Rizespor mesaisi başladı

        ,Trabzonspor, Süper Lig´in 22´nci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:05
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        Trabzonspor´da Rizespor mesaisi başladı
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        ,Trabzonspor, Süper Lig´in 22´nci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Süper Lig´in 21´inci haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maçı ile tamamlandı.

        Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-01-22 14:00:25

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