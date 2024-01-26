Trabzonspor´dan Benkovic´in sakatlığına ilişkin açıklama

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Hırvat savunmacı Filip Benkovic'in sol üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Benkovic,mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Bordo-mavili ekipten Hırvat stoperin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Benkovic´in bugün yapılan muayenesi ve MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadeleri kullandı.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2024-01-26 16:27:50